UPC 0 11110 84663 1 Selección privada Trozos de mango tropical de 48 oz – Códigos de fecha: BEST IF USED BY 04/30/24 T1 PRODUCT OF MEXICO F2202171, BEST IF USED BY 04/30/24 T2 PRODUCT OF MEXICO F2202172, BEST IF USED BY 04/30/24 T1 PRODUCT OF MEXICO F2202182, BEST IF USED BY 04/30/24 T2 PRODUCT OF MEXICO F2202183, BEST IF USED BY 05/04/24 T1 PRODUCT OF MEXICO F2202225, BEST IF USED BY 05/04/24 T1 PRODUCT OF MEXICO F2202229, BEST IF USED BY 05/07/24 T4 PRODUCT OF MEXICO F2202236, BEST IF USED BY 05/07/24 T4 PRODUCT OF MEXICO F2202241, BEST IF USED BY 07/18/24 T3 PRODUCT OF MEXICO F2300116.

Códigos de fechas de productos altamente peligrosos

UPC 0 11110 87853 3 Private Selection Mezcla de fresa, mango y piña de 16 oz – Códigos de fecha: BEST IF USED 04/30/24 T4 PRODUCT OF USA, MEXICO & COSTA RICA F2202174, BEST IF USED 04/30/24 T4 PRODUCT OF USA, MEXICO & COSTA RICA F2202185, BEST IF USED 05/04/24 T2 PRODUCT OF USA, COSTARICA & MEXICO F2202227, BEST IF USED 05/28/24 T2 PRODUCT OF PERU, MEXICO & COSTA RICA F2202332.

UPC 0 11110 82026 6 Private Selection 48oz Classic Fruit Medley – Códigos de fecha: BEST IF USED 05/03/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE & COSTARICA F2202213, BEST IF USED 05/03/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE & COSTA RICA F2202220, BEST IF USED 05/04/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE & COSTA RICA F2202226, BEST IF USED 05/04/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE & COSTA RICA F2202230, BEST IF USED 05/10/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, PERU, CHILE & COSTA RICA F2202268, BEST IF USED 05/10/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, PERU, CHILE & COSTA RICA F2202273, BEST IF USED 05/18/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE, PERU & COSTA RICA F2202319, BEST IF USED 05/18/24 T3 PRODUCT OF USA, MEXICO, CHILE, PERU & COSTA RICA F2202325.