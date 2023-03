Emiten recall de Honda y retiran miles de vehículos del mercado

La razón por la que Honda se encuentra haciendo un retiro de sus vehículos en el mercado, se trata de un posible error. Señalan que hay una posibilidad de que los cinturones de seguridad delanteros en ciertos modelos no se abrochen de manera correcta.

¿Cuál es el problema con lo automóviles de la marca?

De acuerdo a la información obtenida por The Associated Press, Honda comunicó al publico sobre el posible error de sus vehículos. Y es que señalaron que había una posibilidad de que los cinturones de seguridad delanteros no cumplieran correctamente con su función.

Y es que en los documentos de Honda publicados por reguladores de seguridad de EEUU, indican que el revestimiento de la superficie del canal de la hebilla puede deteriorarse con el tiempo. Además de que el botón de liberación puede contraerse contra el canal a temperaturas más bajas, lo que aumenta la fricción y evita que la hebilla se enganche. Archivado: Emiten recall de Honda