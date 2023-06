Autoridades advierten a la población

¡No lo consuma! Podría ser altamente riesgos para su salud

El producto es vendido en tiendas como Costo y Walmart de EEUU

Autoridades emitieron la advertencia correspondiente a los compradores de famosos supermercados en Estados Unidos, esto ante el inminente riesgo que fruta congelada que venden en Costco y Walmart de generar hepatitis, le brindamos los detalles.

Según información de KSBY, múltiples productos de frutas congeladas vendidos en grandes tiendas minoristas de los Estados Unidos han sido retirados del mercado recientemente debido a una posible contaminación por la Hepatitis A.

Emiten recall de fruta congelada que venden en Costco y Walmart por riesgo de hepatitis

El lunes, Willamette Valley Fruit Company retiró voluntariamente algunos productos de frutas congeladas que contenían fresas cultivadas en México. Los productos con riesgo de contaminación fueron distribuidos a tres minoristas: Walmart, HEB y Costco Wholesale Stores.

En Walmart, los productos retirados incluyen las fresas en rodajas Great Value, la mezcla de frutas Great Value Mixed y la mezcla antioxidante Great Value distribuidas en algunas tiendas desde el 24 de enero de 2023 hasta el 8 de junio de 2023.