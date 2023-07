Retiran del mercado alimento por poner en riesgo a consumidores

El producto cuenta con elementos no declarados

Emiten recall de ensalada por ingredientes no declarados Por medio del portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos se ha dado a conocer del retiro de uno de los productos de la empresa Braga Fresh. Y es que han señalado que una de sus ensaladas podría poner en riesgo la salud de los consumidores. Se ha informado que el producto está siendo retirado debido que contiene ingredientes incorrectos que dan como resultado leche y huevo no declarados que no se encuentran en el etiquetado del empaque. Esto podría poner en riesgo a personas con alergia o sensibilidad severa a ellos de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal. Archivado: Emiten recall de ensalada

Emiten recall de ensalada: ¿Cuál es el producto afectado? De acuerdo al portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el producto afectado por el recall es la ensalada de nombre 365 by Whole Foods Market Organic Asian Inspired Salad Kits. El producto fue vendido en todas las tiendas Whole Foods Market de Estados Unidos. Dicha ensalada puede ser identificada por medio del código UPC 9948246932. Además de eso cuenta con la leyenda de consumir antes de la fecha 16/7/23 y un código de lote BFFS179A2. Se informó que los productos afectados fueron retirados de las tiendas. Archivado: Emiten recall de ensalada

No se han reportado consumidores afectados El producto se encuentra retirado de los anaqueles de todas las tiendas Whole Foods Market de los Estados Unidos debido al riesgo que representa para los consumidores por los ingredientes no declarados que podrían detonar reacciones alérgicas severas o incluso mortales. Sin embargo se ha dado a conocer que no se ha registrado ningún reporte de enfermedades ni reacciones alérgicas. También han señalado que el error de etiquetado en el producto no afecta a ninguno de los otros productos de ensalada de Braga Fresh y 365 de Whole Foods Market. Archivado: Emiten recall de ensalada

¿Qué hacer si compré el producto? De acuerdo al portal de la Administración de Alimentos y Medicamentos, se ha señalado las medidas a seguir en caso de haber adquirido el producto que está siendo retirado del mercado. Se ha pedido a los consumidores que compraron la ensaladas desechar el producto por completo y no ingerirlo. Se ha señalado que quienes compraron el producto en Whole Foods Market pueden mostrar un recibo válido a la tienda para obtener un reembolso completo. Mientras que quienes tengan preguntas pueden comunicarse l 1-844-936-8255 entre las 7:00 am y las 10:00 pm CST, de lunes a viernes, o entre las 8:00 am y las 6:00 pm de sábado a domingo. Para ver una fotografía del producto de clic AQUÍ. Archivado: Emiten recall de ensalada