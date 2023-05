Y es que debido a su contenido y el embalaje de éste, representan un riesgo para los más pequeños del hogar. El producto contiene clorhidrato de difenhidramina y acetaminofén, los cuales deben ser almacenados en contenedores a prueba de niños, cosa que el producto no cumple.

Sin embargo, el producto de PhysiciansCare no cuenta con el envase adecuado, por lo que representa un peligro para los más pequeños del hogar. Y es que si un menor llegara a ingerir alguna de las tabletas que contiene clorhidrato de difenhidramina y acetaminofén, podría encontrarse en riesgo de intoxicación.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

El recall señala que los productos afectados de PhysiciansCare son los siguientes: las tabletas Allergy con el número de artículo 90036, as tabletas Allergy Plus con el número de artículo 90091, las tabletas Cold and Cough con los números de artículo 90092 y 90033.

También se ha informado que las tabletas se encuentran empacadas en envases con 50, 100 y 250 tabletas. De igual manera se señala que los números de artículo con los que se pueden identificar los productos retirados del mercado, se encuentran impresos en la esquina superior derecha de la caja.