El producto retirado es una tina transparente etiquetada como Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins en la parte superior con UPC 028744201002 y Best By 04/07/24 en la parte inferior. ARCHIVADO COMO: Emite recall por maní

Las pasas de chocolate con leche Regal Gourmet Snacks retiradas del mercado se distribuyeron a través de las tiendas minoristas Dollar General. El producto retirado se distribuyó a través de los Centros de distribución Dollar General de Scottsville, KY, Jonesville, SC, Blair, NE, South Boston, VA y Ardmore, OK.

Si bien no se han informado reacciones adversas a la compañía, advierten que las personas que son alérgicas o sensibles al maní corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave. La compañía dijo que esto «fue causado por un error en el procedimiento».

Regal Health Food International, Inc. de Chicago retira del mercado Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins 16 oz. tina después de que se descubrieran cacahuates con chocolate con leche en una tina etiquetada para pasas con chocolate con leche.

El producto retirado viene en una tina transparente y está etiquetado como «Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins» en la parte superior con UPC 028744201002. La fecha de caducidad es el 07/04/24 y se puede encontrar en la parte inferior de la tina.

Si compró un Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins with Best By 04/07/24 en una tienda minorista de Dollar General, puede desechar el refrigerio o devolverlo a la tienda. La compañía dijo que esto «fue causado por un error en el procedimiento» que ya fue solucionado.