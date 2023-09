Emiten orden de protección para esposa de Lefty SM

Orden de protección emitida para esposa de Lefty SM.

El rapero fue asesinado frente a su familia.

Eza Mary lanza desgarrador mensaje.

El mundo del rap en México se encuentra de luto tras la pérdida del reconocido rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, conocido como Lefty SM.

Lamentablemente falleció la mañana del 3 de septiembre, a causa de un ataque por tres individuos que irrumpieron en su casa en Zapopan, Jalisco.

Este terrible hecho tuvo lugar frente a su esposa, la madre de sus hijos, quien ha expresado su dolor por lo sucedido.

Ante esta situación, la esposa del reconocido rapero compartió sus sentimientos en Facebook, describiendo la trágica experiencia como un «sueño macabro».

Esposa de Lefty SM lanza mensaje

Asimismo, solicitó respeto y espacio, evitando recibir mensajes y llamadas, especialmente después de haber presenciado el ataque y haber llevado a su esposo al hospital donde lamentablemente perdió la vida.

Luego de un periodo de reflexión, la modelo conocida como Eza Mary ha decidido volver a hablar al respecto, con un mensaje en sus redes sociales.

“No me hagas esto por favor mi amor ya vente conmigo tú sabes que no puedo dormir sin ti que no puedo estar sin ti por favor me estás dejando sola», comienza diciendo.

«Me estás haciendo sufrir ya vente conmigo ven abrázame dame muchos besos como ese día y de todos los días por favor», agregó en su post.