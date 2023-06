Emiten alerta por bocadillos de chocolate que se venden en Dollar General

Los bocadillos de chocolate con pasas que se venden en algunas tiendas Dollar General están siendo retirados voluntariamente del mercado por contener cacahuates no declarados. Regal Health Food International, Inc. de Chicago retira su producto Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins 16 oz.

Puede desechar el bocadillo o devolverlo a la tienda

El producto retirado viene en un recipiente transparente y está etiquetado como «Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins» en la parte superior con UPC 028744201002. La fecha de caducidad es el 07/04/24 y se puede encontrar en la parte inferior de la misma.

Si compró un Regal Gourmet Snacks Milk Chocolate Raisins with Best By 04/07/24 en una tienda minorista de Dollar General, puede desechar el bocadillo o devolverlo a la tienda. También puede comunicarse con Regal Health Food International, Inc. al 773-252-1044 de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. CST. para obtener mayor información.