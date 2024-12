La madre de Eminem, Debbie Nelson, fallece a los 69 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón

Debbie Nelson fallece por cáncer.

Eminem y su madre reconciliados.

Hailie Jade espera su primer hijo. Debbie Nelson falleció el lunes por la noche en St. Joseph, Missouri, tras luchar contra un cáncer de pulmón avanzado, según informó TMZ. Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, y su madre han tenido una relación difícil que ha sido objeto de atención pública desde que el rapero alcanzó la fama hace más de 25 años. Sin embargo, ambos habían intentado reconciliarse en los últimos años. En 2022, Debbie felicitó a su hijo por su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll. A lo largo de su tensa relación, Eminem, de 52 años, hizo referencia a su madre en la canción My Name Is de su álbum de 1999 The Slim Shady LP. La lucha de Debbie Nelson contra el cáncer y su relación distante con Eminem Esto dio lugar a una batalla legal entre ambos. En septiembre, InTouch informó que Debbie estaba «enferma terminal con un cáncer de pulmón avanzado». «No quedan muchas opciones para Debbie», dijo una fuente en ese momento. «Actualmente se encuentra entre el centro de cáncer y la casa de familiares. Le queda muy poco tiempo». El informe también afirmaba que Eminem había estado apoyando a su madre financieramente, aunque no había tenido contacto frecuente con ella ni con otros familiares en Missouri durante «años». «Las personas cercanas a Debbie ni siquiera están seguras de si Eminem sabe lo que está pasando con su madre», añadió el informante.

«Él es bueno con ella. Se asegura de cuidarla económicamente, pero realmente no hablan. Sería bueno para ambos comunicarse. Esto podría darles la oportunidad de reconciliarse». El rapero ha tenido problemas de confianza con varios familiares tras una batalla legal con sus tíos, quienes afirmaron que Eminem intentó desalojarlos en una demanda que luego fue desestimada. TE PUEDE INTERESAR : Mamá de ‘La Veneno’ Sandoval manda inesperado mensaje en medio del escándalo del divorcio de la presentadora Eminem también enfrentó una demanda de su madre, quien lo demandó por 11 millones de dólares en 1999, alegando difamación de carácter debido a las declaraciones en My Name Is, donde el rapero dijo que su madre consumía «más drogas que él». La disputa legal concluyó con Debbie recibiendo 25,000 dólares, la mayoría de los cuales se destinaron a pagar a su abogado.

Debbie dio a luz a Marshall cuando tenía solo 18 años y su padre lo abandonó poco después de nacer. En una entrevista en 2008, Debbie expresó su deseo de superar las diferencias con su hijo. «Nunca voy a renunciar a mis hijos», dijo a Village Voice. «No renunciaré a nadie. Siempre hay esperanza para todos. Es cuestión de tragar tu orgullo. Es como un cheque cobrado. Está hecho, es hora de seguir adelante». En 2013, Eminem lanzó la canción Headlights como disculpa a su madre.

En la letra, decía: «Entré de cabeza sin pensar a quién lastimaban mis palabras / Mi mamá probablemente recibió lo peor». También añadió: «Y me enoja no haber tenido la oportunidad de agradecerte por ser mi madre y mi padre». Antes de su fallecimiento, Debbie estaba a punto de convertirse en bisabuela. En octubre, Eminem anunció que su hija Hailie Jade Scott estaba esperando su primer hijo con su esposo Evan McClintock.

La revelación familiar en «Temporary» y el legado de Debbie Nelson La noticia se reveló en el video musical de su canción Temporary, donde se mostró a Hailie dándole la noticia a su padre junto a una imagen de su ultrasonido. El rapero, ganador de 15 premios Grammy, expresó su sorpresa y alegría en el video mientras procesaba la noticia. Hace 16 años, Debbie lanzó el libro My Son Marshall, My Son Eminem. En ese momento, aclaró que lo había escrito para mostrar que no era la mala madre que su primogénito aseguraba. «Para que la gente supiera que no soy un monstruo malvado drogado con alcohol, marihuana y todo eso. Es como que no, tienen una idea muy equivocada. Nada está destinado a lastimar a nadie».

«Yo idolatro a mis hijos. Son mi mundo, al igual que mis nietos. Cualquier cosa que hagan, los aplaudo. Alguien tuvo que apoyarlo, cariño, para que llegara a donde está hoy» «Sé que hubo muchas veces en las que se sintió derrotado y quiso darse por vencido. Alguien tuvo que apoyarlo para empujarlo. Y seguro que no fue nadie más que yo», expresó Debbie en una ocasión. La relación entre madre e hijo, aunque marcada por tensiones, dejó ver destellos de reconciliación en sus últimos años. FUENTE: DailyMail/ El Universal.

