Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, sorprende a su novio con lujoso reloj Cartier y desata reacción en redes

Novio de Emily Cinnamon

Pareja presume cercanía

Precio sorprende a fans

Emily Cinnamon Álvarez volvió a colocarse en la mira pública luego de que su novio, el cantante de regional mexicano Jaziel Avilez, presumiera un costoso regalo que ella le hizo.

La hija del campeón Saúl “Canelo” Álvarez compartió el detalle de manera discreta, pero la publicación de Jaziel bastó para que el tema explotara en redes sociales.

La imagen difundida por el intérprete mostró la cercanía de la pareja, que desde que hizo pública su relación ha captado la atención de seguidores de ambos.

El gesto no tardó en convertirse en conversación digital, especialmente entre fans del boxeador y del cantante chihuahuense.

Un reloj Cartier con diamantes que encendió las redes

El obsequio fue un reloj Cartier con incrustaciones de diamantes, pieza que Jaziel compartió en una historia de Instagram acompañada de un mensaje directo para su novia.

El cantante escribió: “Gracias, mi amor”, dejando claro el impacto que el regalo tuvo en él.

La fotografía permitió apreciar la exclusividad del artículo, que de inmediato generó preguntas sobre su valor.

Según estimaciones difundidas por los propios usuarios, la pieza podría oscilar entre 99 mil y 750 mil pesos, una cifra que sorprendió por su amplitud y lujo.