Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, sorprende a su novio con lujoso reloj Cartier y desata reacción en redes
Publicado el 12/07/2025 a las 16:11
Emily Cinnamon Álvarez volvió a colocarse en la mira pública luego de que su novio, el cantante de regional mexicano Jaziel Avilez, presumiera un costoso regalo que ella le hizo.
La hija del campeón Saúl “Canelo” Álvarez compartió el detalle de manera discreta, pero la publicación de Jaziel bastó para que el tema explotara en redes sociales.
La imagen difundida por el intérprete mostró la cercanía de la pareja, que desde que hizo pública su relación ha captado la atención de seguidores de ambos.
El gesto no tardó en convertirse en conversación digital, especialmente entre fans del boxeador y del cantante chihuahuense.
Un reloj Cartier con diamantes que encendió las redes
El obsequio fue un reloj Cartier con incrustaciones de diamantes, pieza que Jaziel compartió en una historia de Instagram acompañada de un mensaje directo para su novia.
El cantante escribió: “Gracias, mi amor”, dejando claro el impacto que el regalo tuvo en él.
La fotografía permitió apreciar la exclusividad del artículo, que de inmediato generó preguntas sobre su valor.
Según estimaciones difundidas por los propios usuarios, la pieza podría oscilar entre 99 mil y 750 mil pesos, una cifra que sorprendió por su amplitud y lujo.
Un detalle que generó múltiples reacciones
La publicación de Jaziel se viralizó rápidamente y abrió espacio para comentarios de todo tipo.
Muchos usuarios destacaron la generosidad de Emily, mientras que otros debatieron el precio del artículo y la manera en que el cantante lo presumió.
La joven, quien suele mantener un perfil más reservado en redes sociales, no ofreció una explicación adicional sobre el regalo.
Sin embargo, cualquier aparición suya —ya sea acompañada de su familia o de su pareja— suele atraer miles de interacciones.
La pareja vuelve a captar la atención mediática
Desde que dieron a conocer su relación, Emily y Jaziel se han convertido en una de las parejas jóvenes más comentadas del entorno del regional mexicano.
Aunque ambos se muestran prudentes en cuanto a su vida privada, los momentos que deciden compartir suelen provocar ruido mediático.
El gesto del reloj Cartier no fue la excepción, pues muchos interpretaron el regalo como una señal de la estabilidad emocional que ambos atravesan.
El cantante, por su parte, se mostró visiblemente emocionado por la sorpresa y no dudó en presumirla ante sus seguidores.
El peso mediático de ser hija del Canelo
Emily Cinnamon ha crecido bajo la atención pública al ser hija de uno de los deportistas más influyentes del mundo.
Aun así, ha intentado mantener una vida relativamente privada, participando ocasionalmente en eventos familiares o actividades que trascienden en redes.
Su relación con Jaziel Avilez refuerza esa dualidad: discreción en lo cotidiano, pero impacto inmediato cada vez que surge un detalle como este.
El lujoso obsequio demuestra el nivel de cercanía que mantienen y, al mismo tiempo, el interés constante del público por todo lo que rodea a la familia Álvarez. Mientras tanto, la historia del reloj Cartier sigue sumando comentarios y reacciones, confirmando que cada paso de la pareja es observado de cerca.