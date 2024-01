Prometido de Chiquis se hace también un arreglo en la cara

Por medio de redes sociales, la intérprete no dudó en mostrar los cambios que su pareja decidió hacerse a manos de Alberto Santa Cruz.

La artista no solo reveló los detalles del procedimiento, sino que también mostró imágenes impactantes del antes y el después del retoque, generando un revuelo en las redes sociales.

La hija de la ‘Diva de la Banda’, destacó que decidieron hacerse un procedimiento estético que no tenía intervención quirúrgica.

Rivera, hija de la icónica ‘Diva de la Banda’, no escatimó en detalles al informar a sus fans sobre la decisión de Sánchez de someterse a un procedimiento estético.

Por ello, al finalizar no dudó en compartir imágenes sobre el sorprendente cambio que tuvo y declaró que se encuentra feliz con los resultados.

«No tiene arreglo»

La noticia de la transformación facial de Emilio Sánchez no solo ha generado interés en el ámbito del entretenimiento, sino que también causó críticas.

«Tal para cual, no tienen arreglo», «Pues no se nota la diferencia», «Ese no tiene arreglo», «Quedó más cachetón», dijeron en redes sociales.

En un mundo donde la presión por cumplir con estándares de belleza a menudo es abrumadora, Chiquis Rivera y Emilio Sánchez eligieron ignorar los comentarios.

La conversación está abierta, y la pareja ha demostrado que la belleza viene en muchas formas y elecciones. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.