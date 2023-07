¿Qué relación hay entre Emilio Osorio y Bobby Larios?

«Llegan y me dicen, ‘no eres hijo de Juan’ o llegan y me dicen ‘es que tu mamá hace esto, es que tu mamá está desnuda’, todo ese tipo de comentarios no me importa si son verdad o no… A mí me importa tener a mi mamá bien que tenga salud y me importa tener un papá que tenga salud», señaló Emilio Osorio.

Además señaló que los problemas que están presentes ahora llegarán a desaparecer con los años, «Los ped… que hay de por medio te juro que en 10 años van a valer mad… viene otro problema y esos van a seguir fluyendo así lo veo, porque si yo me clavara de esas situaciones comenzaría a cobrar más de la polémica, de lo que hablan de mí que de mi chamba», argumentó Emilio Osorio a Javier Ceriani.