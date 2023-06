Con ‘unas copas de por medio’ Emilio Osorio abrió su corazón y tras escuchar canciones de fondo en la mencionada celebración de la cantante mexicana de Disney, Karol Sevilla, el joven no pudo evitar romper en llanto y volcar la atención de todos en él.

Emilio Osorio: «Los odio»

Debido a la reacción que tuvo el joven actor algunos de sus compañeros y amigos habitantes de La Casa de los Famosos comenzaron a pedir más canciones de Karol Sevilla, algunos burlándose de la situación, otros más en ‘solidaridad’ por Emilio.

«Los odio, cállense, me lo están haciendo a mí, no voy a llorar. Los odio», comentó. Posteriormente la influencer Wendy Guevara se acercó a Osorio y dijo: «A la novia de Emilio, que no queremos decir, que todos ya sabemos pero que él sigue en su secreto, hermosa te quiero conocer y tienes un gran novio contigo, es mi hermanito, lo quiero mucho y vamos a salir, dijiste que ibas a ir a León, queremos conocerte, hermosa», mencionó Guevara.