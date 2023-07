«No soy standupero, pero si tengo un talento que he ido desarrollando, que, pues es ir escribiendo canciones. Como niño que soy, como niño bueno que soy, ¿verdad, Bárbara? Comenzaré con un poema de escuela», declaró Emilio Osorio en medio de la rutina de Stand Up que comenzaron los integrantes de la casa como parte de las actividades de la fiesta temática que se realizó.

«Tenemos a Barby, la campeona, 12 rounds de puro helado y paleta, y no engorda. No engorda como Paul, nuestro cocinero, a quien ya no tiene que pedir que venga Joe de nuevo porque la verá el domingo de nuevo», declaró Emilio Osorio, provocando las risas de los integrantes de la casa, más de Wendy Guevara.

Emilio Osorio despedida: «Ahí me lloran»

Por último, Emilio terminó su poema señalando que «van a hacer historia» al ser la primera casa de famosos y por ello, declaró que serían la mejor temporada de todas. Al igual, señaló que si se va los demás le van a llorar.

«Y para terminar estoy yo, un cantautor que les hizo este poema con mucho amor, esta es La Casa De Los Famosos México, la primera temporada, la mejor de todas, a quien le duela, vamos a hacer historia. Me voy a ir cuando me tenga que ir, no me importa. Jefa, habitantes, nada más que si me voy, ahí me lloran», finalizó el más pequeño de la casa.