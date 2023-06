El también hijo de Niurka Marcos, acabó revelando que el productor de Televisa, Juan Osorio, ha vivido momentos no muy agradables que han marcado a su hijo de 20 años, uno de los más traumáticos para él, reveló Emilio que es cuando su papá ‘bebía demasiado alcohol’, indicó Milenio .

Emilio es hijo de la polémica ‘Mujer escándalo’, Niurka Marcos, y del productor de televisión Juan Osorio. El cantante y actor de 20 años, ha sido muy sincero durante su estadía en el reality, por lo que no dudó en confesarle a sus compañeros que no todo en su vida familiar ha sido color de rosas.

Por ende, también aseguró que en la actualidad, su papá ya no bebe igual que antes, sin embargo ya no quiso entrar más en detalles. Emilio reveló que actualmente Juan Osorio toma ‘una copa de vino al comer’ y ‘ocasionalmente una cerveza’, nada que ver con el pasado, dijo el joven de 20 años.

Dicha conversación la estaba llevando a cabo con Poncho de Nigris, en donde el joven talentoso reveló al conductor de programas, que su papá lidió con varios problemas con el alcohol. Sin embargo, Emilio resaltó que esto ha quedado en el pasado, y que no le afectó tanto emocionalmente como esperaba.

Emilio se ha mostrado como un joven sensible y que además está enamorado, pues recientemente el hijo de Niurka decidió romper el silencio de una vez por todas y revelar lo que muchos ya sabían que era cierto, las sospechas sobre su relación con la actriz Karol Sevilla.

No pudo evitar romper en llanto al recordar a su novia

Debido a la reacción que tuvo el joven actor antes de mencionar el nombre de su novia, algunos de sus compañeros y amigos habitantes de La Casa de los Famosos comenzaron a pedir más canciones de Karol Sevilla, algunos burlándose de la situación, otros más en ‘solidaridad’ por Emilio.

«Los odio, cállense, me lo están haciendo a mí, no voy a llorar. Los odio», comentó. Posteriormente la influencer Wendy Guevara se acercó a Osorio y dijo: «A la novia de Emilio, que no queremos decir, que todos ya sabemos pero que él sigue en su secreto, hermosa te quiero conocer y tienes un gran novio contigo, es mi hermanito, lo quiero mucho», mencionó Guevara.