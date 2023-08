Emilio Osorio confiesa que es devoto a la santería al igual que Niurka

Influencias familiares en su creencia religiosa

«Todas las religiones tienen su lado como no malo, no oscuro, no sé como llamarlo», aseguró el hijo de Niurka.

«Yo me dirijo más a la santería, no sale de creer santos, tener fe y yo baso mucho mi creencia y mi fe hacia cosas positivas», dijo.

«Nunca deseo el mal, que creo que es bueno, nunca me lleno el alma de eso y siempre pido por salud», aseveró.

También destacó la influencia de su padre, Juan Osorio, y su abuela, la señora Cata, en su perspectiva religiosa.