Emilio Osorio confiesa haber sentido curiosidad por los hombres

“Desde morro, he sabido que, tanto viejas como hombres, pueden entrar en mi vida si yo lo decido. La neta, sí tenía la curiosidad y dije ‘wey, si ahorita yo beso a este cabr*n, y me enamoro de él, este wey va a ser el amor de mi vida’”, comenzó diciendo el también hijo de Juan Osorio.

Intentó tener un ‘acercamiento’ para lograr saber sí le gustaban los hombres

Sin embargo, Emilio cuenta que se percató de que en realidad no le gustaban los hombres, y esto sucedió durante las escenas de besos en donde reveló que eran bastantes. “Dije ‘si siento acá, es de acá’ porque Pepe siente primero. Pepe no sintió nada. Va, había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos. Pepe nunca se paró”, dijo.

Incluso también aseguró haber tenido un acercamiento con el actor Joaqión Bondoni, pero no pasó nada: “Yo no sentía un ped*. Te lo juro por mi madre, nunca sentí un ped*. Dije ‘ok, todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me ha acercado a este wey”, finalmente, agradeció el hecho de que siempre fue educado de la mejor manera por sus papás en cuanto a su intimidad. (VER VIDEO)