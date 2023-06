El hijo de Niurka Marcos decidió romper el silencio

Tras polémica por supuesta paternidad, el actor mexicano rompe el silencio

¿Qué dijo Emilio Osorio sobre el tema? ¡Aquí te lo contamos!

El nombre del hijo de la vedette cubana Niurka Marcos se encuentra en boca de todos tras su actual participación en el reality de La Casa de los Famosos México, sin embargo, lo que tomaría aún más popularidad son las sospechas de que sea hijo de Bobby Larios, expareja de su madre. Ahora, el mismo Emilio Osorio aclara toda la verdad.

A través de la plataforma Youtube, ha resurgido una entrevista en donde el joven cantante y actor rompe el silencio sobre una polémica que lo ha perseguido durante años; los señalamientos de ser supuesto hijo de Bobby Larios, mismo que en algún momento contrajera matrimonio con su mamá.

El actor mexicano Emilio Osorio aclara si Bobby Larios es su padre

Fue en entrevista para Ventaneando que Emilio Osorio fuera cuestionado sobre el tema y sin dudar, decidió ponerle fin a los rumores: «Nuestra mamá nos enseñó a que lo principal que debemos ver, creer y escuchar es lo que pasa en casa», comenzó señalando.

«Al fin y al cabo muchas cosas se van a decir afuera y ayer me hicieron esa pregunta y no la quise responder en publico porque creo que fue innecesaria. Creo que el respetar a las personas es lo principal, así me criaron mis padres», destaca evidentemente incómodo Emilio.