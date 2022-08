Hijo Niurka reacciona romance. Niurka se ha ganado la atención de todos luego de su participación dentro de La Casa de los Famosos, pues como ‘la mujer escándalo’ que es, logró poner en una posición dudosa al reality de Telemundo, lugar donde surgió su apasionado romance con el ex de Cynthia Klitbo, ahora uno de sus hijos reacciona a dicha relación .

"Siempre feliz, siempre enamorada. Mi madre es así. Si ya la conocen para qué la invitan", fueron las palabras cortas que Emilio Osorio ofreció para el programa 'De Primera Mano', "Voy a hacer un programa porque me están apurando, cámara muchas gracias", mencionó en seguida retirándose de las cámaras.

No es un secreto que desde un inicio la vedette cubana se dejó ver de lo más feliz, inclusive durante una transmisión del mismo programa tuvieron la oportunidad de entrevistarla, fue ahí donde compartió el inicio de su romance así como el momento en que ambos tuvieron intimidad dentro del reality.

La carrera del hijo de Niurka va en crece y llena de éxitos

Emilio Osorio aprovechó de las cámaras para compartir el nuevo proyecto que tiene en puerta respecto a su carrera musical, “‘Lo que me pidas’ es un temazo. Es parte de este nuevo disco, de la propuesta que estoy dando en estos momentos. Estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo, con los resultados la gente en cuanto a recibirme en la música de nuevo. La verdad, estoy muy feliz con el recibimiento del disco”, reveló el hijo de Niurka.

Tras ser cuestionado si dejaría de lado la actuación en estos momentos de inmediato respondió, "Sí, por supuesto; ahorita estoy enfocado por completo a la música. Me siento bien feliz porque he estado estudiando estos últimos años para sacar este disco. He estado escribiendo este disco para que salga con calidad", finalizó Emilio Osorio. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.