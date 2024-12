¿El peor abuelo? Emiliano revela que Pepe Aguilar aún no conoce a su nieta

«Hoy me acompañó mi mamá, la jefa de jefas, mi hija, mi novia, fue una experiencia muy padre, me hizo sentir muy apoyado», compartió Emiliano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la relación con su padre y la distancia que existe entre ellos.

Aunque aseguró que la relación con Pepe Aguilar es buena, sorprendió al revelar que su padre no ha conocido a su nieta.

«Todo bien, es que yo no, no quiero decir nada porque luego la raza lo mal interpreta (…) pues yo sé que está ocupado y todo», señaló.

«Pero no la he visto, no se la he llevado, no ha venido él tampoco», confesó Emiliano, mostrando una actitud comprensiva hacia la situación.