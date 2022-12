Bueno pues a pesar de ser una falta de respeto no solo para los organizadores sino para el futbol mundial, esto no le importó y más tarde, durante el festejo con sus compañeros arriba de un autobús, afuera del estadio y por las calles de Doha, Qatar, el portero volvió a hacer de las suyas y todo quedó grabado, se informó sobre Emiliano Martínez y el sombrero de charro.

¿QUÉ OPINA LA AFICIÓN?

Algunas personas lamentaron y condenaron la actuación del cancerbero: “Pero a qué mexicano se le ocurre hacer eso sabiendo como son?… Insisto que son muy malos ganadores”, “hola! En la parte que dice tíralo, está diciendo que le tire el sombrero así lo agarre, no metan a toda la selección, solo fue el dibu, fue irrespetuoso de su parte, pero que esperan? se dijeron cosas feas de argentina y todavía lo siguen diciendo”.

Algunos más comentaron en la página de la octava ports: “Que esperaban de ese equipo que no sabe ganar eso les pasa por idolatrarlos aquí tienen hace 4 años a pogba eso es ser humilde y sencillo”, “A pero mexicanos pend… apoyando a Argentina por Messi no mam… esos weyes nunca han respetado a México y no nos quieren no sé por qué hay tantos que festejan un título de ese tipo de personas”. Con información de AS. Archivado como: Emiliano Martínez sombrero charro