Leonardo Aguilar lanza mensaje tajante a su hermano Emiliano por ignorar a Pepe Aguilar en el Día del Padre

“FELIZ DÍA DEL PADRE A LA PERSONA QUE ME FORJÓ, QUE ME HIZO SER LA PERSONA DE HUEVOS QUE SOY HOY, QUE GRACIAS A ÉL SUPE LO QUE ES TENER UN PADRE. TE QUIERO UN CH… ADRIÁN”, escribió Emiliano en Instagram.

El mensaje hacia su mánager

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t)

La distancia entre Emiliano y Pepe Aguilar no es nueva ni secreta, y recientemente fue el propio cantante quien habló al respecto.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar señaló que la separación con su hijo se dio cuando la madre de Emiliano, Carmen Treviño, se lo llevó.

“Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó, cuando yo no estaba en la casa. Lo traté de buscar… Me hice responsable económicamente de su manutención hasta que tuvo 18 años. Y tengo todos los recibos”, declaró el cantante.

Pepe también reconoció que la relación no pudo retomarse pese a sus esfuerzos.