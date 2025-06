Emiliano, hijo de Pepe Aguilar cancela concierto en Los Ángeles para proteger a migrantes ante redadas del ICE

Pepe Aguilar lanza canción de protesta

“Tengo muchos hijos, son grandes y ya no les entiendo, no hablan español. No ha sentido miedo el que no ha visto una camioneta de migración o una deportación”, continúa la pieza.

La letra ha sido compartida en redes sociales y ha servido como reflejo del sentimiento de miles de personas que han pasado décadas lejos de su tierra natal.

Becky G, otra artista con ascendencia mexicana, también expresó su preocupación por la situación actual de los migrantes en el país.

La cantante publicó imágenes familiares y mensajes de apoyo en los que pidió detener la criminalización de personas indocumentadas.