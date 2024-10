Emergencia en Pennsylvania por Ingestión de Hongos Tóxicos.

Un total de 11 personas, incluidos niños y adultos, fueron trasladadas a un hospital local la noche del viernes tras enfermarse por la ingestión de hongos tóxicos. Así lo reportó el medio de Associated Press.

La situación fue reportada alrededor de las 9:30 p.m., lo que llevó a los servicios de emergencia a calificarlo como un incidente de «masiva afectación».

De acuerdo con la Delta-Cardiff Volunteer Company Station 57, las unidades de emergencia fueron enviadas desde los condados de York, Lancaster y Harford para atender el llamado.

«Se nos informó que 11 personas habían ingerido hongos tóxicos y presentaban síntomas de enfermedad», mencionaron en una publicación en redes sociales.

Children and adults transported to a Pennsylvania hospital after ingesting ‘toxic mushrooms’ https://t.co/ZTuuxlJnAt

— The Associated Press (@AP) October 12, 2024