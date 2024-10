Emboscan a sargento de la policía de Fresno en California

Un sargento de policía de Fresno, California, se recupera en el hospital después de haber sido víctima de una emboscada durante el fin de semana, según reportó ABC News.

El incidente ocurrió el sábado en la tarde, cuando el sargento y otros dos oficiales del Departamento de Policía de Fresno fueron enviados a investigar una alerta de disparos en el este del centro de Fresno.

Lo anterior, ocurrió alrededor de las 5:23 p.m., mediante el sistema de detección ShotSpotter.

De acuerdo con la jefa de policía interina de Fresno, Mindy Castro, los oficiales habían pasado aproximadamente una hora buscando evidencia de disparos en el vecindario.

