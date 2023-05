First Republic ha tenido problemas desde los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo , y los inversores y depositantes estaban cada vez más preocupados de que no sobreviviera debido a su gran cantidad de depósitos no asegurados y su exposición a préstamos con tasas de interés bajas.

Embargan a First Republic Bank : Tuvieron fura crisis

Lleno de depósitos de los adinerados, First Republic vio activos totales más del doble de $ 102 mil millones a fines del primer trimestre de 2019, cuando su fuerza laboral de tiempo completo era de 4,600. Pero la gran mayoría de sus depósitos, como los de Silicon Valley y Signature Bank, no estaban asegurados, es decir, por encima del límite de $250,000 establecido por la FDIC.

De acuerdo con The Associated Press, eso preocupó a analistas e inversores. Si First Republic fracasara, es posible que sus depositantes no recuperen todo su dinero.Esos temores se cristalizaron en los recientes resultados trimestrales del banco. El banco dijo que los depositantes sacaron más de $100 mil millones del banco durante la crisis de abril.