«No me voy a quedar en el rencor del enfrentamiento y si se disipa por lo que sea, en el caso de Aleska por un perdón, o con Maripily que la notaba cercana, yo no voy a seguir en el conflicto», dijo.

La periodista de España comentó: «En mi vida real son exactamente igual, no es que busque el conflicto, lo afronto, pero también cómo terminó mi reality dice mucho de lo que yo soy».

Varios integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ comenzaron a asegurar que la española ‘no brillaba’ si no tenía una pelea con alguien más en el reality.

Y precisó: «Sí es verdad que a veces uno necesita cariño y un abrazo, pero si he sentido atracción por alguno de mis compañeros, siento decirles que no».

«Es cierto que a todos los fans del reality nos encanta una buena historia de amor, yo soy la primera, pero yo sabía que no iba a poder ofrecer eso», comenzó explicando.

¿Está embarazada y por eso la sacaron de ‘La Casa de los Famosos’?

Y finalmente, lo que todos querían saber: ¿Cristina Porta fue sacada por la producción de ‘La Casa de los Famosos’ porque está embarazada?

En las últimas semanas del reality fue evidente que una misteriosa barriga se le formaba a la española por lo que corrió el rumor en redes sociales que esperaba un hijo.

En ‘Hoy Día’, ella explicó: «Esperaba que se metieran con mis defectos pero no, no estoy embarazada, es verdad que de tanto estrés por primera vez en mi vida se me ha ido el período durante 3 meses».

«Es algo que los médicos en la casa dicen que suele pasar y también de los nervios he desarrollado colitis nerviosa y tenía la tripa hinchada, llevo horas aquí y estoy mucho mejor», finalizó. AQUÍ LA ENTREVISTA DE CRISTINA PORTA.