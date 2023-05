En la frontera se viven momentos de angustia, después de que se informara que la norma migratoria, llamada Título 42, diera fin. De acuerdo con los hechos, miles de personas están esperando poder obtener una cita para presentar una solicitud de asilo y otros, están empezando a considerar otros lugares a donde migrar. The Associated Press , estima que 27,000 personas están bajo custodia.

“Bueno, ha sido fuerte porque me vine embarazada. Me vine, me vine cuando tenía dos meses y fue fuerte, pues, embarazada, es fuerte pasar la selva de Darién, de verdad”, señaló la joven embarazada. Esta historia, como la de muchos migrantes, sigue llena de temores y sacrificios que tuvieron que enfrentar como dura prueba para llegar a Estados Unidos.

“Bueno, decidí por la economía en el país que de verdad no nos alcanza. Yo tengo aparte dos hijos y más el embarazo que tengo ahorita, de verdad no nos alcanza”, dijo la mujer venezolana, haciendo presente la fotografía de sus hijos y su abultado vientre de embarazo.

Embarazada venezolana frontera EEUU: ¿Qué pasó con su esposo?

Pero los momentos difíciles no pararon para la mujer embarazada. Ahora, Yineth deberá esperar a que su marido sea liberado por la Patrulla Fronteriza y los servicios de migración, tal como ella lo logró. Ella, contó a MundoNow que su marido se entregó a las autoridades hace un par de días y ahora, el miedo de que sea deportado creció.

“Bueno, que mi esposo se entregó antier y yo salí hace quince días, pero no, él no ha llegado, todavía. Me da miedo, me da miedo que a partir que yo estoy embarazada, me da miedo que lo vayan a deportar. Y él es el único con el que yo ando, él es mi compañero como quien dice”, declaró Yineth a MundoNow. Archivado como: Embarazada venezolana frontera EEUU