“Me tocará estar muchos días sin trabajar”

El elotero tendrá que pasar varios días sin poder trabajar producto del ataque “me llevaron de emergencia al hospital donde me atendieron mis heridas pero cuando llegue a mi casa me di cuenta que tenía más en mi cabeza y tuve que regresar a que me pusieran más grapas. Ésta mano la tengo así (vendada) porque me la doblé cuando me caí en medio de los golpes

Ahora, Paul con apoyo del activista Edin están recaudando fondos con el fin de apoyarlo luego del crimen “de verdad que si necesito mucha ayuda y el dinero, lo que me puedan colaborar estaría bien porque si lo voy a necesitar, me tocará estar muchos días sin trabajar”. Archivado como: Elotero hispano ataque.