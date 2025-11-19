Elon Musk reaparece en Washington tras meses de tensión con el presidente

Musk regresa a Washington

Cena en honor saudí

Trump suaviza su postura

Elon Musk regresó a la Casa Blanca el 18 de noviembre, seis meses después de haber abandonado el lugar furioso en medio de una disputa épica con el presidente Donald Trump vinculada a acusaciones sobre archivos no divulgados de Jeffrey Epstein.

La vuelta del director ejecutivo de Tesla y SpaceX ocurrió en un ambiente notoriamente más calmado que el que marcó su salida en mayo, cuando decidió renunciar a la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una entidad creada por el presidente para recortar gastos.

El reencuentro se dio durante una cena oficial en honor al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, un evento al que asistieron casi 140 invitados, incluidos empresarios, celebridades deportivas y miembros de la familia Trump.

Elon Musk regresa a la Casa Blanca tras tensiones con Trump

Elon Musk returned to the White House for the first time since his split with Donald Trump, the clearest public sign yet of improving relations between the US president and the world’s richest man. https://t.co/H38eyEMBy2 pic.twitter.com/0TFco1s3Di — Financial Times (@FT) November 19, 2025

La presencia de Musk llamó la atención por ser su primera aparición pública en Washington desde su renuncia, un gesto que en su momento fue interpretado como una ruptura significativa con el presidente.

El empresario, vestido con esmoquin negro y pajarita, se mezcló sin fricciones con los demás asistentes, entre ellos el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el director ejecutivo de Dell, Michael Dell, el golfista Bryson DeChambeau y la estrella del fútbol Christian Ronaldo.

TE PUEDE INTERESAR: El Zar de la frontera anuncia que ICE intensifica operativos en Nueva York por ser “ciudad santuario”

El ambiente contrastó con el enfrentamiento verbal que ambos protagonizaron casi medio año atrás, cuando la relación entre Musk y el presidente atraviesa su punto más tenso.

En esta ocasión, la atención pública estuvo más enfocada en el tono conciliador que rodeó su reencuentro que en el conflicto previo, una señal de que la rivalidad entre ambos se ha enfriado.