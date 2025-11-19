Elon Musk reaparece en Washington tras meses de tensión con el presidente
Publicado el 11/19/2025 a las 16:42
- Musk regresa a Washington
- Cena en honor saudí
- Trump suaviza su postura
Elon Musk regresó a la Casa Blanca el 18 de noviembre, seis meses después de haber abandonado el lugar furioso en medio de una disputa épica con el presidente Donald Trump vinculada a acusaciones sobre archivos no divulgados de Jeffrey Epstein.
La vuelta del director ejecutivo de Tesla y SpaceX ocurrió en un ambiente notoriamente más calmado que el que marcó su salida en mayo, cuando decidió renunciar a la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una entidad creada por el presidente para recortar gastos.
El reencuentro se dio durante una cena oficial en honor al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, un evento al que asistieron casi 140 invitados, incluidos empresarios, celebridades deportivas y miembros de la familia Trump.
Elon Musk regresa a la Casa Blanca tras tensiones con Trump
Elon Musk returned to the White House for the first time since his split with Donald Trump, the clearest public sign yet of improving relations between the US president and the world’s richest man. https://t.co/H38eyEMBy2 pic.twitter.com/0TFco1s3Di
— Financial Times (@FT) November 19, 2025
La presencia de Musk llamó la atención por ser su primera aparición pública en Washington desde su renuncia, un gesto que en su momento fue interpretado como una ruptura significativa con el presidente.
El empresario, vestido con esmoquin negro y pajarita, se mezcló sin fricciones con los demás asistentes, entre ellos el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el director ejecutivo de Dell, Michael Dell, el golfista Bryson DeChambeau y la estrella del fútbol Christian Ronaldo.
TE PUEDE INTERESAR: El Zar de la frontera anuncia que ICE intensifica operativos en Nueva York por ser “ciudad santuario”
El ambiente contrastó con el enfrentamiento verbal que ambos protagonizaron casi medio año atrás, cuando la relación entre Musk y el presidente atraviesa su punto más tenso.
En esta ocasión, la atención pública estuvo más enfocada en el tono conciliador que rodeó su reencuentro que en el conflicto previo, una señal de que la rivalidad entre ambos se ha enfriado.
Una cena de alto perfil marcada por alianzas estratégicas
And just like that, Elon is back at the White House. pic.twitter.com/8jcSGRSk1k
— Cielo 🇺🇸🇵🇷 (@CieloBonit) November 19, 2025
El evento en la Casa Blanca estuvo centrado en fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, con énfasis en inversiones prometidas por el reino para empresas estadounidenses.
El presidente también destacó la cooperación bilateral en materia de energía nuclear, un sector que se ha vuelto prioridad tanto para Washington como para Riad en su estrategia de expansión tecnológica y energética, según USA Today.
La presencia de Musk —quien lidera empresas clave en innovación y en la transición energética— subrayó el interés del presidente en proyectar sintonía política y económica con figuras influyentes del sector tecnológico.
Para muchos observadores, su participación fue interpretada como un gesto diplomático que contribuye a normalizar una relación marcada por tensiones inesperadas en meses recientes.
El presidente suaviza el tono sobre Musk
El presidente ya había ofrecido señales de distensión semanas antes, cuando el 27 de octubre declaró a los periodistas a bordo del Air Force One que Musk había atravesado “una mala racha”.
«Tuvo una mala racha, tuvo un mal momento. Tuvo un mal momento», dijo el presidente, reiterando la frase para enfatizar su postura.
«Fue un momento estúpido en su vida. Muy estúpido. Estoy seguro de que él mismo se lo diría. Pero me cae bien Elon, y sospecho que siempre me caerá bien», añadió.
Esas declaraciones anticipaban el clima de reconciliación que ahora se hizo evidente con la presencia del empresario en la cena oficial.