El «Gran Elon Musk» y Donald Trump: la alianza para «desmantelar» la burocracia de EE.UU.

La relación entre ambos no siempre fue tan cordial.

Fuentes de su entorno afirman que Musk actúa «como si fuera co-presidente» y busca una deuda de gratitud de Trump.

Trump, por su parte, ha bromeado sobre la omnipresencia de Musk, apodado «tío» por su nieta Kai.

«Elon no se quiere ir. No me puedo librar de él», comentó Trump con humor frente a congresistas republicanos.

Esta curiosa alianza promete sacudir la política y los presupuestos de EE.UU. en los próximos años. FUENTE: EFE.