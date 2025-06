Elon Musk ofrece una señal de reconciliación tras intenso enfrentamiento con Donald Trump

El presidente fue tajante: “No estoy particularmente interesado en hablar con él en un tiempo”.

Los comentarios reflejan un claro distanciamiento por parte del líder republicano, quien aseguró sentirse decepcionado con Musk.

Según fuentes cercanas a Trump citadas por ABC, el mandatario estaría valorando deshacerse del Tesla que compró como muestra de apoyo a la empresa durante un evento celebrado en la Casa Blanca.

“El coche sigue en el estacionamiento de la residencia ejecutiva”, indicó un funcionario a la prensa.

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.

We are much stronger together than apart.

— Bill Ackman (@BillAckman) June 5, 2025