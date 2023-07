¿Qué cambios se registrarán en la plataforma?

Todo comenzó cuando Musk anunció que para evitar «niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema», las cuentas verificadas podrían leer 6.000 tuits al día cómo máximo, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas, 300, aunque posteriormente hizo concesiones.

«Para hacer frente a los niveles extremos de robo de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales: Las cuentas verificadas no pueden leer más de 6000 mensajes al día. Cuentas no verificadas a 600 mensajes/día. Nuevas cuentas no verificadas: 300 al día», informó por medio de un tuit.