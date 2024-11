El millonario empresario Elon Musk acompañará a Donald Trump en su residencia para los resultados de las elecciones

Trump estará acompañado por Elon Musk para los resultados de las elecciones

El dueño de Tesla ha dado su completo apoyo al republicano

¿Habrá resultados hoy?

Trump estará muy bien acompañado por el empresario Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y ‘X’ esta noche en la espera de los resultados de las elecciones presidenciales.

Las encuestas muestran tendencias bastante parejas para ambos candidatos por lo que se bajarea la posibilidad de que los resultados se demoren bastante.

Pero aparentemente, Elon Musk no será el único que acompañe a Trump, pues según reportes de The New York Times y ABC, habrá más invitados.

El republicano ha sido apoyado por varias personalidades pero hasta el momento no se sabe de quienes estarían con él en la noche.

Elon Musk ha demostrado su apoyo a Trump sin dudarlo

Cuando emitió su voto junto a su esposa Melania, el candidato a la presidencia, Donald Trump aseguró que aguardará los resultados en su residencia de Mar-a-Lago.

Para nadie es un secreto que Elon Musk apoya a Trump pues lo ha expresado desde que inició la campaña del republicano.

Según los reportes de medios, como parte de su espera para los resultados, el equipo de Trump organizó eventos en Palm Beach, bastante íntimos.

Los asistentes serán donantes de la campaña del también empresario, así como amigos cercanos.