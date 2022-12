Y después expresó aún más su devastación: “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para salvarte pero esa enfermedad es así. Te arrancó de mis manos y no voy a volver a verte. Mañana al despertar te extrañaré saludándome, moviéndome la cola y haciendo lo posible por hacerte notar. Solo Dios sabe cuánto te extrañaré. Mientras escribo, sigo llorando, comprendiendo las palabras de mi mamá: Son cosas que se le salen a uno de las manos. Cuánto hubiera querido que duraras hasta viejito al lado nuestro. Te vi morir pero, me quedaré con la imagen linda de ti!!!. Con esa felicidad y amor que nos dabas a todos!. Te amo Dirham y siempre estarás en mi corazón”, finalizó.

En el desgarrador video de Elizabeth Loaiza, escribió: “No he podido dejar de llorar. Duraste tan poco con nosotros pero en estos dos meses nos hiciste muy felices. Te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Es increíble como me dueles en lo más profundo de mi ser, te voy a extrañar mucho mi príncipe blanco. Descansa en Paz”, comenzó.

Las personas tachan ‘de lo peor’ a Elizabeth Loaiza por mostrar el video de la muerte de su perro

Como ya es costumbre, varias personas comentaron el video de la colombiana y muchos no fueron muy amables con ella por el acto: “Quien en su sano juicio graba la muerte de una mascota y después la sube a las redes? Es un momento de dolor personal, no para mostrar al público”, “Grábame mientras sufro que lo voy a subir…”, “Pero le quedó tiempo de grabar”, “Entiendo tu dolor, si, se te acompaña, pero en serio, tener que publicarlo asi? Que te graben en ese momento. Me parece a mi ya demasiado Elizabeth. Muchas personalidades pierden sus mscotas, los aman! Pero yo la verdad no he visto esto, me parece que te pasaste”.

Y las críticas apenas comenzaban: “Para que graban eso y para que lo suben que adicción a compartir todo en las redes sociales”, “¿Cómo se te ocurre grabar esto?, ¿Qué te pasaba por tu cabeza?, este tipo de cosas no se deben grabar nunca”, “Y le quedó tiempo de grabar un reel, ahí es donde uno cuestiona si en realidad hay un dolor o solo morbo mediático por ganar, uno cuando vive un duelo no graba ni fotografía”, “Si tampoco veo la necesidad de publicar algo así tan doloroso, es para ganar pantalla”, “Me da mas lastima el perrito no por que murió sino por que hasta muerto lo usan”, sentenciaron más personas.