Elizabeth Gutiérrez ofrece reveladora entrevista

Tras su separación de William Levy a principios de año, la actriz por fin rompe el silencio

“Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos”, expresó la artista nacida en Los Ángeles, California

Fue en los primeros días de este 2022 que una noticia tomó por sorpresa a propios y extraños: luego de casi 20 años de estar juntos y procrear dos hijos, la pareja formada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron poner fin a su relación, y a pesar de que la actriz había compartido un revelador mensaje en sus redes sociales días después, hasta ahora rompió el silencio.

En un video que está disponible en el canal de YouTube del programa ¡Sientese quien pueda!, el cual provocó todo tipo de reacciones entre los internautas, la artista nacida en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos (aunque de ascendencia mexicana), no se quedó callada ante las preguntas de Lucho Borrego, quien formó parte hasta hace unos meses de Suelta la sopa.

Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón tras su separación de William Levy

Tuvo que pasar más de una semana (luego de que William Levy anunciara su separación por medio de sus historias de Instagram), para que Elizabeth Gutiérrez, su ahora expareja y madre de sus dos hijos, reaccionara y lo hizo con un conmovedor mensaje en sus redes sociales: “Últimamente y por obvias razones, hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!!!”.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante!!! El que ve por nuestro bienestar todos los días… deseo siempre lo mejor para él: amor, mucha salud, felicidad… con o sin mí”.