La actriz de telenovelas bastante famosas, no pudo evitar contener el llanto al recordar el que dijo ser uno de los momentos más complicados de su vida, pues tiene que ver con su familia y con un gran susto que afrontó junto a sus hijos y su esposo, el actor William Levy.

Gutiérrez ha vivido momentos complicados con respecto a lo que es su matrimonio con el actor cubano y galán de un montón de telenovelas, William Levy; sin embargo, la guapa modelo acabó confesando en un programa el momento más difícil de su vida y no pudo contener las lágrimas.

Actualmente, su hijo ya se encuentra recuperado luego del accidente

Sin embargo, ahora que Cristopher, hijo de Elizabeth y Levy ya está recuperado, la actriz reconoció que ama verlo rehaciendo su vida nuevamente. «Verlo a nuestro hijo, sentirnos que no podíamos hacer nada por él, queríamos hacer tanto pero a la vez no podíamos hacer nada, entonces verlo ahora que eso no lo detuvo es admirable», reveló.

«Es mi orgullo verlo correr, verlo sano. No hay nada más en el mundo que quiero que ver a mis hijos hacer lo que les gusta y le doy gracias a Dios todos los días», reconoció la esposa de William Levy completamente conmocionada por el momento y con lágrimas en los ojos.