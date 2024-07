¿William Levy le pegaba? Elizabeth Gutiérrez sale a decir la verdad

Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio sobre William Levy

Entre las acusaciones más impactantes, Gutiérrez mencionó violencia intrafamiliar, señalando específicamente una supuesta agresión hacia su hija menor, Kailey.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron. Sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila”, inició la modelo.

Recalcando el cariño que siente por el galán de telenovelas, Gutiérrez expuso:

“Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que ha pasado, y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio”.