Elizabeth Gutiérrez Retracta Acusaciones Contra William Levy.

Según la fuente, “Estoy shockeada con lo que pasa con William y Elizabeth. No me voy a callar. Ya pasaron cuatro meses desde que se separaron por infidelidades de él y altercados domésticos que fueron reportados hasta a la policía. Fue un escándalo que se volvió polémico en el medio”.

Fuertes acusaciones y revelaciones sobre William Levy

“Elizabeth dejó su carrera por dedicarse a William y a sus hijos. Hace cosas de conducción, pero con eso no puede llevar la vida que le daba William”, comentó.

La fuente también cuestionó la autenticidad de la retractación de Gutiérrez, afirmando: “Me da mucha rabia, porque negar lo que dijo la hace quedar mal.

Ella pidió ayuda a los oficiales para acceder a la casa y sacar algunas pertenencias, porque encontró a William con otra. Por Dios, Elizabeth, ¡recapacita! ¡No me digas que todo eso fue actuado! No te creo nada. Este hombre te está chantajeando”.

Finalmente, la fuente instó a Gutiérrez a trabajar en su autoestima y a no dejarse manipular por su ex pareja. “Elizabeth necesita trabajar en su autoestima para valorarse y no dejarse llevar por lo que le diga su ex. Le hace falta amor propio. Entender que no tuvo culpa de nada. Es una mujer hermosa y puede salir adelante si se lo propone”, concluyó.