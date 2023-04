William Levy, sorprendió a sus seguidores al enviar un especial y tierno mensaje a Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos y quien fue su esposa. A través de Instagram Stories, el cubano le escribió una felicitación debido a que es el cumpleaños de la empresaria y destacó el gran amor que le tienen tanto sus hijos como él. Por ello, no dudó en agradecer la “gran madre” que es con sus hijos y el cariño que le tiene a cada uno de ellos.

Fue a través de redes sociales que surgió este lindo gesto y que los fanáticos no dejaron pasar por alto. Tras la acción de William Levy se avivó el rumor de que la pareja decidió volver y es que la actriz fue vista en varias localidades donde estuvo grabando Levy, para los próximos proyectos que tiene en camino.

“El mejor halago que podría hacerle es respetarla y dejar de traicionarla”, “La Cuquita de estos tiempos, aunque no tiene excusa. ¡Cuquita sí, porque así eran las señoras del siglo pasado!”, “Pobre mujer, no sabe lo que es amor propio. Mal ejemplo para la hija”, “Estos dos son más tóxicos que Chernóbil”, revelaron los seguidores.

“Hablan tanto como si ustedes vivieran con ella, él es un hombre bello y deseado por muchas que sabiendo que es casado, con hijos, se meten con ÉL, a ver si se queda con ellas, pero son ellas las que no tienen dignidad, ni respeto para ellas”, “Ella es tan linda. Pero se valora muy poco, todos lo aguanta. Tienes que aprender de Shakira”, escribieron los fans.

Pero, William Levy no se llevó la mayoría de críticas, sino que también señalaron que Elizabeth debía cambiar. Aunque claro, hubo más de una mujer que defendió a Gutiérrez, señalando que las únicas culpables son “las mujeres que se meten con hombres casados”. Inclusive, hubo quien le aconsejó buscar a Shakira para obtener consejos. Archivado como: Elizabeth Gutiérrez William Levy

Elizabeth Gutiérrez William Levy: ¿No están enamorados?

La molestia causó mayores mensajes en la cuenta de la revista People, donde los fanáticos de ambos actores señalaron que el mensaje nunca tuvo “tintes románticos”, como se sospechó. De acuerdo con las declaraciones, fueron palabras frías las que dedicó el cubano y que Elizabeth debería ignorar. Archivado como: Elizabeth Gutiérrez William Levy

“Ese mensaje más bien me parece frío, como que se limita a decirle que es una buena madre, pero de romántico nada”, “No hay una pareja más tóxica y co-dependiente que estos dos seres. Un círculo vicioso que solo los lastima”, “¡Totalmente ridículo! El amor no se demuestra así, el amor se demuestra con hechos, respeto, no con palabras”, escribieron en las redes sociales de People.