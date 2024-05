Elizabeth Gutiérrez reaparece en televisión tras su separación de William Levy

«O sea de verdad que dices hoy no quiero ver a nadie, hoy no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme, ¿cómo encuentras esas fuerzas?», le preguntó Gutiérrez.

«Obviamente todos hemos pasado esos momentos que no tenemos ni siquiera fuerza para salir de la cama», dijo Gutiérrez.

Habif le explicó que hay que encontrar paz en la soledad, ya que no es posible estar feliz todo el tiempo, además de rodearse de personas que brinden el apoyo.

Reacciones de la audiencia

Sin embargo, a pesar de que fue recibida con alegría por sus compañeras, la audiencia del programa no tardó en manifestarse a través de las redes sociales.

«Ely me encanta pero la veo triste. Necesita reflejar más energía y mucho más en un programa mañanero y familiar para conectar con el público», comentó un usuario.

«Sabemos que está pasando por un momento difícil pero si decidió reponerse y trabajar pues que lo haga con GANAS, vida de payaso guardando su sufrimiento para sobrevivir», agregó.

«En serio no deberían llevar a Elizabeth dejen que pase todo», «No esa mujer toxica de Elizabeth NO, FUERA», «Esa mujer no debería estar ahí», dijeron. Para ver el video da clic en el enlace de AQUÍ.