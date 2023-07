Pero no fue la única historia que compartió, sino que Gutiérrez presumió de su hogar y compartió el gimnasio que tiene. Asimismo, no dudó en mostrar la vista que tenía en aquel momento, donde la piscina resaltó en medio del intenso calor que estaba haciendo en el lugar, mientras saludaba a sus seguidores.

Elizabeth Gutiérrez nuevo amor: «Los amo»

La copresentadora de Ojos de mujer E! Entertainment, nunca duda en mostrar a sus dos hijos, Christopher y Kailey, posteando fotografías de los adolescentes en sus redes sociales. En una de las recientes publicaciones, Gutiérrez presumió un collage con fotografías de ambos jóvenes y no dudó en declararles el gran amor que siente por ellos.

«¡¡La razón por la que me levanto todos los días … Son ustedes dos!! Me dan fuerza cuando no tengo ninguna … Su amor es mi motivación. ¡¡¡Gracias por darme el mejor regalo de todos… ser su mamá… en las buenas y en las malas estaré a su lado… los amo mis bebés!!!», declaró la empresaria en su post. Archivado como: Elizabeth Gutiérrez nuevo amor