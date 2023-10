Elizabeth Gutiérrez le manda mensaje a Carlos Adyan

«Eres un atrevido»

Gutiérrez también señaló que las teorías y las acusaciones sin fundamento pueden tener un impacto negativo en su vida y esa información solo pertenece a ellos.

«Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy…», sentenció la actriz mexicana.

La actriz también aprovechó la oportunidad para aclarar que, el hombre no sabe de su vida y mucho menos, sobre la familia que formó.

«No sabes lo que pasa en mi vida… Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces», finalizó Gutiérrez.