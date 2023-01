Elizabeth Gutiérrez y su hijo Cristopher están de luto

Sufren la pérdida de un gran amigo y entrenador

La modelo pide apoyo por parte de la gente

Elizabeth Gutiérrez y su hijo de luto: La modelo y presentadora Elizabeth Gutiérrez, ha dado a conocer una lamentable noticia por medio de su Instagram, pues su hijo Cristopher y ella están lamentando la reciente muerte de un ser muy querido para ellos, a quienes le dedicaron un mensaje de despedida.

El profesor, gran amigo, y entrenador de ambos, Isaul Olivera, ha fallecido tras haber sufrido un ataque al corazón, así lo comunicó la Academia Mater Academy Middle High. Inmediatamente la modelo y su hijo se pronunciaron ante esta triste noticia.

Elizabeth Gutiérrez y su hijo de luto: Lamentan la triste noticia

Tanto Elizabeth Gutiérrez como su hijo Cristopher Levy se pronunciaron ante esta noticia, dada a conocer por la Academy Middle High. Elizabeth, mando un mensaje de despedida en donde puso lo siguiente: “Un gran padre, un gran esposo, amigo y coach. Descansa en Paz, querido Isaul”, expresó.

Pero eso no es todo, si no que la ex del actor William Levy, publicó el link de una página que dirige a Go Found Me para hacer donaciones, apoyando a la familia del deportista. Ante esto, fue también su hijo quien mandó un mensaje de despedida. Archivado como: Elizabeth Gutiérrez y su hijo de luto