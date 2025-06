Elizabeth Álvarez declara su amor en público y Jorge Salinas la ignora: ¿crisis en puerta?

Elizabeth Álvarez declara su amor

Jorge Salinas reacciona con frialdad

¿Crisis en el matrimonio?

La pareja de actores Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, durante años considerada un modelo de estabilidad en el mundo del espectáculo, protagonizó un momento incómodo que ha encendido las alarmas sobre el futuro de su relación.

Todo ocurrió durante una rueda de prensa para promover la obra teatral La austeridad de la carne, en la que ambos participan.

Allí, frente a cámaras y periodistas, Álvarez pronunció un emotivo discurso en el que reafirmó su amor y compromiso con el actor.

“El amor lo puede todo, absolutamente todo. Yo soy fiel (…) creo en ese amor monógamo que se fortalece cada día”, dijo con voz firme y mirada sincera.

Elizabeth conmueve con declaración de amor

La actriz dejó claro que, tras 14 años de matrimonio, su admiración por Salinas sigue intacta.

Pero lo que debía ser un momento de complicidad conmovió por otra razón: la respuesta de Salinas fue inesperada, breve y distante.

El actor, conocido por su carácter reservado, reaccionó con frialdad e incluso desvió el enfoque hacia el tema profesional.

“Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar La austeridad de la carne, no… no voy a responder lo que pienso o no pienso, igual yo no creo que les importe mucho qué piense”, soltó con tono cortante.