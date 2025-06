Eliminatorias Sudamericanas: presión máxima rumbo al Mundial

Perú vs. Ecuador – Lima La Tricolor viene de empatar con Brasil y suma 8 partidos invicta. Si gana, clasifica. Perú, penúltimo, necesita los 3 puntos para mantener viva la ilusión del repechaje.

Brasil vs. Paraguay – Sao Paulo El debut gris de Carlo Ancelotti exige reacción. Brasil no brilla y está obligado a ganar. Paraguay viene de vencer a Uruguay y con una victoria en el Morumbí podría regresar al Mundial tras 16 años.

Argentina vs. Colombia – Buenos Aires

La Albiceleste ya clasificada dosifica esfuerzo y figuras. Colombia, en cambio, no puede perder si no quiere caer en zona de repechaje. Solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos.