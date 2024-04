Eliminado de La Casa de los Famosos del 01 de abril

Con cada gala, el suspenso crece en el famoso reality show «La Casa de los Famosos». Esta décima edición no fue la excepción, con Cristina Porta y Clovis Nienow en la cuerda floja tras la partida de Alfredo Adame.

Alfredo Adame rompe el silencio sobre si ganaba el premio

Con cada nominación, los espectadores mantienen sus ojos pegados a la pantalla, preguntándose quién será el próximo en partir y quién se alzará como el ganador final.

Tras su salido, el actor Alfredo Adame se sinceró y reveló cuales eran sus planes si es que el ganaba el gran premio del reality show, según el portal de Infobae.

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de 7 a 17 años con cáncer”, comentaba Alfredo cuando rompió en llanto.

“Es algo que me llena de felicidad, les voy a decir una cosa, lo único que me duele de haber sido eliminados de La Casa de los Famosos 4 es no haber podido ganar los 200 mil dólares para regalárselos a ellos y la fundación”, expresó.