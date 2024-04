Eliminado de La Casa de los Famosos del 15 de abril

Lupillo Rivera vs Rodrigo Romeh

Un día anterior, Lupillo Rivera y Romeh perdieron la cabeza en el posicionamiento de este domingo, en La Casa de los Famosos 4, según el portal Publimetro.

Cabe recordar que el cantante y el fisicoculturista sacaron chispas entre ambos, diciéndose las verdades, hasta el punto de que estuvieron a punto de irse a las trompadas.

“Me avergüenza que seas tan labioso. Te fuiste por toda la casa hablando sobre el trato, es una labia muy interesante, pero a la vez estabas rogándome que regresara al Cuarto Tierra con una disculpa falsa”, dijo Lupillo.

“Lupillo, ya te lo he dicho: eres un mentiroso. Has dicho mentiras de todo, hasta me mentiste a mi. Si te fui a pedir una disculpa, fue para que te sintieras bien tu. Y a mi sinceramente no me costaba pedirte disculpas, porque en ese momento yo te tenía cariño”, respondió Romeh.