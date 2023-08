Elías Chávez y Tláloc Chávez acusados de dos homicidios en un tiroteo

De acuerdo con la información del incidente que el DPD compartió con MundoHispánico por medio de un correo electrónico, no se revela el móvil del crimen por el cual Elías Chávez y Tláloc Chávez atacaron a balazos a DeAngelo Tafoya y en el que murió David Lara, como víctima inocente en medio de la tragedia a plena luz del día.

Justo porque viven muchos inmigrantes hispanos en esa zona, la parada de autobús en esa esquina siempre tiene a varias personas que esperan a su transporte público para ir a trabajar o volver a casa. Entre esa gente estaba David Lara, sentado en la banca también a la espera de su camión. Lara y Tafoya no se conocían entre sí.

Cuando comenzaron los disparos casi todos los que esperaban por su camión alcanzaron a tirarse al suelo o a ponerse a cubierto. Sólo David Lara no alcanzó a reaccionar y quedó herido en el lugar, sentado justo en donde esperaba su camión. Luego de la lluvia de balas los dos tiradores escaparon del lugar a toda velocidad.

Hasta el momento de escribir esta historia los Chávez, quienes le dijeron a las autoridades ser hermanos pese a la cercanía en su edad, no han querido dar una declaración a los agentes de la División de Homicidios del DPD sobre cuál fue el móvil que tuvieron para matar a Tafoya. Debido a eso el caso continúa abierto para descubrir el motivo del asesinato.

Piden dinero para los funerales de Tafoya y Lara

La muerte de DeAngelo Tafoya provocó que su familia y amigos abrieran la cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Funeral Funds for DeAngelo Tafoya (Fondos funerarios para DeAngelo Tafoya), solicitando ayuda económica, en donde dijeron que el muchacho era padre soltero de una niña de un año y trabajaba para sacarla adelante.

David Lara también fue recordado por sus amigos y familiares en Go Fund Me bajo la cuenta David Lara Memorial Services (Sepelio de David Lara), para pedir ayuda para cubrir los gastos que causó su asesinato y dijeron que el hombre era una persona pacífica, de gran corazón y quien fue asesinado de manera absurda aquella tarde de abril.