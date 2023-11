Elenco de Friends se reúne en funeral de Matthew Perry (FOTOS)

De acuerdo con The Sun , el funeral se llevó a cabo en la iglesia Forest Lawn Church of the Hills, justo frente al Estudio Warner Bros.

El diario The Sun reportó que aunque LeBlanc no fue captado por las cámaras, sí asistió al funeral y estuvo muy cerca del padre de Matthew, John Bennett Perry.

Las 10 temporadas de Perry en “Friends” lo convirtieron en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, según The Associated Press.

En aquella época se desconocía la lucha de Matthew Perry contra las adicciones y su enorme afán por agradar al público, según The Associated Press.

Escondía su lucha contra las adicciones

«Friends era enorme. No podía estropearla. Me encantaba el guión. Me encantaban mis compañeros. Me encantaban los guiones», dijo Perry, según The Associated Press.

«Me encantaba todo lo relacionado con la serie, pero estaba luchando contra mis adicciones, lo que no hacía más que aumentar mi sensación de vergüenza”, escribió en sus memorias.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, es el título de esas memorias en las que confesó: “Tenía un secreto y nadie podía saberlo”.

“Sentía que me iba a morir si el público en vivo no se reía, y eso seguro que no es sano. Pero a veces podía decir una frase y el público no se reía y yo sudaba y a veces me daban convulsiones”, escribió Perry.